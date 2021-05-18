نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدران لشبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت قد أبلغت الكونغرس بصفقة بيع أسلحة لإسرائيل قيمتها 735 مليون دولار في وقت سابق مطلع مايو/ أيار الجاري.

الصفقة التي تشتمل على صواريخ دقيقة التوجيه وافقت عليها الإدارة الأمريكية قبل اندلاع الأحداث الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتم النظر فيها في الوقت الحالي من قبل الكونغرس وسط قلق بين ديمقراطيين حول إصرار إدارة بايدن أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية التي تنفذها حماس في غزة.

وأمام الكونغرس 15 يوما (من تاريخ استلام مذكرة البيت الأبيض في الـ5 من مايو/ أيار الجاري) وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر تقريرا حول مذكرة الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

ويذكر أن إسرائيل هي أكبر متلق للدعم الخارجي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، وهذه الصفقة هي جزء بسيط من مجمل المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تعهدت واشنطن بتزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار بين عامي 2019 و2028 وذلك في اتفاقية بين البلدين العام 2016.