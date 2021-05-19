خارجية مصر تطلب من سفير لبنان تفسير تصريحات شربل وهبه "المسيئة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طلبت وزارة الخارجية المصري، الثلاثاء، من السفير اللبناني في القاهرة، علي الحلبي، تقديم تفسير لتصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت فيها: "طلبت وزارة الخارجية مساء اليوم 18 مايو الجاري من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج".

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب المحلل السعودي، سلمان الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة.."

وتابع الانصاري قائلا: "الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!".