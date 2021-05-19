مصدر لـCNN: إسرائيل حاولت استهداف محمد الضيف القيادي بحماس مرتين

القدس (CNN)—كشف مصدر عسكري لـCNN أن الجيش الإسرائيلي حاول مرتين استهداف محمد الضيف، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال الأيام الـ10 الماضية.

وقال المصدر إن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول محاولتين لاستهداف الضيف صحيحة وأنه تمكن من الفرار، دون تقديم تقارير عن تاريخ أو موقع استهداف الضيف.

ويشار على أن محمد الضيف هو قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وكان له تأثير قوي على مخططات الهجمات التي تبنتها الكتائب على إسرائيل على مدى 20 عاما، بما فيها عمليات تفجير حافلات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس، عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا بالغارات الإسرائيلية إلى 219 قتيلا منهم 63 طفلا، فيس حين بلغ عدد المصابين 1530 شخصا.