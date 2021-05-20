أدرعي "يدحض" الرواية الفلسطينية وينشر فيديو لـ"المسلحة بـM16"

مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو يظهر فتاة فلسطينية هاجمت نقطة أمنية إسرائيلية ببندقية M-16.

وصلت قبل قليل مخربة فلسطينية مسلحة بسلاح من نوع M16 الى المفرق في مدخل بلدة كريات اربع قرب #الخليل وبدأت باطلاق النار نحو الجنود والمواطنين حيث أطلق الجنود النار نحوها وتمكنوا من تحييدها. لم تقع إصابات في صفوف الجنود مرفق #فيديو يوثق المخربة المسلحة بما يدحض الرواية الفلسطينة https://t.co/kn5A7fi7Od

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق على الفيديو: "وصلت قبل قليل مخربة فلسطينية مسلحة بسلاح من نوع M16 الى المفرق في مدخل بلدة كريات اربع قرب الخليل وبدأت بإطلاق النار نحو الجنود والمواطنين حيث أطلق الجنود النار نحوها وتمكنوا من تحييدها".

وتابع أدرعي في التغريدة التي نشرها مساء الأربعاء أنه "لم تقع إصابات في صفوف الجنود.. مرفق فيديو يوثق المخربة المسلحة بما يدحض الرواية الفلسطينية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد قالت في تقرير: "استشهدت مواطنة، الأربعاء، بعد أن أطلق مستوطن الرصاص عليها شرق الخليل بالقرب من مدخل مستوطنة ’كريات أربع‘ المقامة على أراضي المواطنين، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليها، قبل أن يعلن عن استشهادها واحتجاز جثمانها".