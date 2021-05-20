أردوغان: نتنياهو لم ولن يكون صديقا لنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لم ولن يكون صديقا لنا" وذلك ردا على تصريحات ميرال أقشنر زعيمة حزب "إيي" التركي المعارض.

وتابع أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الآن لدينا سياسيون تجردوا من أخلاقهم لدرجة أنهم يضعونني في نفس الكفة مع نتنياهو، دون خجل ولا ملل"، مضيفا أنه "عندما يسمع اسم فلسطين تتحرك مشاعره، أما هي (أقشنر) فإنها مسكينة لدرجة أنها لا تعرف مكان فلسطين على الخريطة".

وأضاف الرئيس التركي: "أما أنا فقد شرحت باستخدام الخريطة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف احتلت دولة إسرائيل الإرهابية أراضي فلسطين منذ عام 1947 وحتى اليوم".

واستطرد أردوغان وفقا للوكالة التركية: "لم ألتقِ نتنياهو أبدا حتى اليوم. كما تعلمون كان لي واقعة مع الرئيس الإسرائيلي (شمعون بيريز) في مؤتمر دافوس، والعالم بأسره يعلم ردي عليه حينها".