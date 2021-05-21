(CNN)-- بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعًا حادًا استمر 11 يومًا بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، أعلن الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، النصر في خطاب ألقاه الجمعة، مضيفًا أن المعركة الأخيرة مع إسرائيل "سيكون لها ما بعدها".

وقال هنية: "انتصار غزة من أجل القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والضفة الغربية. كل الدماء التي سُفكت في هذه المعركة والمعارك التي سبقتها هي المقاومة على طريق القدس".

وأضاف: إن المعركة مع إسرائيل هي علامة فارقة مهمة في الصراع، و"المقاومة أقوى بكثير اليوم".

وتابع: "سنعد أنفسنا لعصر ما بعد معركة سيف القدس".

في وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب تلفزيوني مباشر إن "حماس لا تستطيع الاختباء بعد الآن"، مضيفًا: "لقد ضربنا حماس أكثر مما كان يتصور قادتها. لقد غيرنا قواعد اللعبة بهذه العملية".

وشكر هنية إيران "التي قدمت المال والسلاح للمقاومة الباسلة". وقال: "لا يسعني إلا أن أشكر أولئك الذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة، جمهورية إيران الإسلامية، التي لم تتراجع عن دعم هذه المقاومة بالمال والسلاح والتكنولوجيا".

كما شكر هنية مصر التي قال إنها تتابع المعركة عن كثب ومارست "دورها التاريخي في كبح العدوان".