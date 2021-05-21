دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا يمكنها الاختباء مجددا، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار، مساء الخميس مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

جاء ذلك في خطاب متلفز لنتنياهو بعد نحو 8 ساعات على إعلان وقف إطلاق النار حيث قال: "ضربنا أكثر من 100 كيلومتر (نحو 62 ميلا) من انفاقهم وقتلنا أكثر من 200 عنصر ميليشيا وأكثر من 25 قياديا".

وتابع نتنياهو قائلا: "ضربنا حماس بصورة أكبر مما كان يمكن لقادتهم أن يتخيلوه وغيرنا قواعد اللعبة عبر هذه العملية (عملية حارس الأسوار التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في غزة)".

من جهتها قالت ليندا توماس-غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة: "الآن، علينا أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس أكثر للتوصل لسلام دائم. وعلينا أن نعمل معًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض، والتي هي بشكل خاص - بشكل كبير في الواقع - هائلة في غزة".