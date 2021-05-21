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عمّان، الأردن (CNN)-- قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي خلال إفادة صحفية الجمعة، إنه في الأيام الـ11 الماضية، قصفت إسرائيل 1600 هدف عسكري في غزة.

وأضاف المسؤول "لن نحدد عدد الصواريخ التي استخدمناها أو عدد قطع الذخيرة خلال العملية".

وردًا على سؤال حول دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، قال المسؤول إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على غزة أو الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام لفتح التحقيق في جرائم الحرب هو "قرار خاطئ من وجهة نظر قانونية".

وتابع المسؤول: "لقد واجهنا تهديدات مختلفة على جبهات مختلفة. كانت لدينا صواريخ قادمة من لبنان، تلقينا صواريخ من سوريا. كانت لدينا مظاهرات حاشدة، بعضها عنيف للغاية، وبعض التسلل من عناصر حزب الله من لبنان وحتى على طول الحدود مع الأردن".

وقال المسؤول إن إسرائيل تعتقد أن إيران متورطة وتقدم الدعم لبعض "الجهات المارقة في الجوار".