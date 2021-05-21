دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الجمعة، تدشينها طائرة مسيرة أطلقت عليها اسم "غزة"، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد قتال دام 11 يومًا.

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد أمير حاجي زادة، إن الطائرة المسيرة قادرة على الطيران حتى ارتفاع 35 ألف قدم مع 35 ساعة طيران متواصلة، وأنها قادرة على حمل 13 قنبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف حاجي، الذي أدلى بالتصريحات خلال مراسم إزاحة الستار عن معدات عسكرية، الجمعة، أن الطائرة يمكنها القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة الاستخباراتية في دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر، وأن اختباراتها ستكتمل في 20 مارس/أذار 2022، وتدخل الخدمة رسمياً العام المقبل.

كما كشف حاجي زادة عن منظومة رادار، تسمى "قدس"، قائلا إنها "يكتشف طائرات الشبح في دائرة نصف قطرها يصل إلى 500 كيلومتر".

بجانب منظومة دفاعية "9 دي"، قال حاجي زادة إنها "نسخة محدثة لمنظومة "3 خرداد" التي کانت في الماضي قادرة على إطلاق صواريخ يصل مداها إلى 100 كيلومتر"، موضحًا أن المنظومة الجديدة قادرة على إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وفي خطاب ألقاه الجمعة لإعلان "الانتصار"، شكر الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إيران "التي قدمت المال والسلاح للمقاومة الباسلة".

وقال هنية: "لا يسعني إلا أن أشكر أولئك الذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة، جمهورية إيران الإسلامية، التي لم تتراجع عن دعم هذه المقاومة بالمال والسلاح والتكنولوجيا".