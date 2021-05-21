الجيش الإسرائيلي يلخص إنجازات عملية "حارس الأسوار" في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، سلسلة تغريدات تلخص الإنجازات التي حققها الجيش في عملية "حارس الأسوار" في غزة.

خلال الحملة أغار جيش الدفاع ودمر أكثر من 1700 هدفًا إرهابيًا فوق وتحت الأرض في إطار عملية ضرب مشروع المترو، كما قضى على مسؤولين كبار وعدد كبير من النشطاء في المنظمات الإرهابية بالاضافة الى توجيه ضربة موجعة لجهود الانتاج وبناء القوة لدى المنظمات الإرهابية. https://t.co/K6yUHejcGA

وقال أدرعي في تغريداته: "جيش الدفاع يلخص انجازات عملية حارس الأسوار: توجيه ضربة قوية لمشروع مترو-حماس والقضاء على العشرات من القادة والنشطاء بالإضافة الى توجيه ضربة قوية لمنظومات الانتاج والتطوير والقضاء على عددٍ كبير من راجمات الصواريخ المتعددة.."

وتابع قائلا: "خلال الحملة أغار جيش الدفاع ودمر أكثر من 1700 هدفًا إرهابيًا فوق وتحت الأرض في إطار عملية ضرب مشروع المترو، كما قضى على مسؤولين كبار وعدد كبير من النشطاء في المنظمات الإرهابية بالإضافة الى توجيه ضربة موجعة لجهود الانتاج وبناء القوة لدى المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "لقد تمكن جيش الدفاع من توجيه ضربات لأهداف استراتيجية لحماس وتمكن من القضى على نحو 200 ناشطًا إرهابيًا من مستوى القيادة ومنهم 8 اعضاء في الهيئة العليا لقيادة الأركان.. أحد الانجازات المهمة هي تدمير مشروع المترو في غزة والذي تم بنائه على مدار سنوات وأنفقت عليه عشرات ملايين الدولارات، بالإضافة الى ذلك دمر جيش الدفاع مباني حكومية تم تحويلها الى بنى إرهابية طالت مكاتب الأمن الداخلي وبنوك وفرت التمويل لقادة حماس والجهاد. كما تم استهداف نحو 50 هدفا لإنتاج وسائل قتالية ونحو 270 راجمة صاروخية تحت أرضية".