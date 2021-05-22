الفلسطينيون يحتفلون وخيبة أمل في إسرائيل.. كيف اختلف المشهد بعد وقف اطلاق النار؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، ألا وجود لسلام في الشرق الأوسط بدون قبول جيران إسرائيل بوجودها كدولة "يهودية مستقلة"، داعيا إلى البدء بإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب دامت 11 يوما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي: "دعونا نتحدث بوضوح هنا، حتى تعترف المنطقة بأسرها وبشكل لا لبس فيه بالحق الوجودي لإٍسرائيل كدولة يهودية مستقلة لن يكون هناك سلام"، حسب قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حزبه يدعم إسرائيل وألا تغيير في سياسته الداعمة لهذه الدولة رغم الانتقادات التي تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال بايدن: "لا تغيير بالتزامي بأمن إسرائيل، نقطة، لا تغيير على الإطلاق"، وتابع: "حزبي لا يزال يدعم إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دعمه لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأكد على أن أمريكا ستعمل مع شركائها حول العالم لإعادة إعمار غزة والتأكد من منع حركة حماس من بناء أنظمة الأسلحة الخاصة بها.

وأشاد بايدن بدوره في التوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبين، مبرزا نجاح دبلوماسية "الهدوء والكثافة" وإبقائه الأحاديث مع نتنياهو سرية.