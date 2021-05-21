من إعلان إسماعيل هنية الانتصار في مواجهة إسرائيل وشكره إيران على "المال والسلاح"، واشتباكات في القدس والضفة الغربية بعد ساعات من بداية وقف إطلاق النار، وانقطاع واسع النطاق للكهرباء في الأردن، والسعودية توقف شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي، وصولا إلى حالة الحزن التي عمت المصريين بسبب رحيل الفنان سمير غانم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعًا حادًا استمر 11 يومًا بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، أعلن الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، النصر في خطاب ألقاه الجمعة، مضيفًا أن المعركة الأخيرة مع إسرائيل "سيكون لها ما بعدها".

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 20 إصابة إثر اشتباكات بين فلسطينيين وشرطة إسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى. وقالت المنظمة إن اثنين منهم في حالة خطرة قد نُقلا إلى المستشفى بينما عولج الباقون في الميدان.

شهدت معظم المحافظات الأردنية، الجمعة، انقطاعا مفاجئا بالتيار الكهربائي، قالت الحكومة إنه ناجم عن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر.

ألقت السلطات السعودية القبض على شخص، قالت إنه حاول الصعود على منبر الحرم المكي، الجمعة.

شيّع الفنان المصري سمير غانم إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في مدينة نصر، الجمعة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي، من عائلته، ومحبيه، وبينهم عديد الفنّانين المصريين.