دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قادر "بحنكته وخبرته" على التوصل لحلول جذرية لمشاكل العالم والمنطقة.

سعدت اليوم بحديثى المطول مع فخامة الرئيس بايدن @POTUS والذى إتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة … وأود أن اؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية ١/٢

جاء ذلك في تغريدة للسيسي على صفحته الرسمية بتويتر، عقب اتصال هاتفي مع بايدن، حيث قال: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة.. وأود أن اؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية".

واجد انه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد. ٢/٢

وتابع السيسي قائلا: "وأجد انه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان أن "الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وشكر الرئيس بايدن مصر على دبلوماسيتها الناجحة وتنسيقها مع الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة وضمان عدم تكرار العنف. وتشاور الرئيسان بشأن الحاجة الملحة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار بطريقة تفيد الناس هناك وليس حركة حماس.."

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها: "تطرق الرئيس بايدن إلى سد النهضة الإثيوبي وأقر بمخاوف مصر لناحية الوصول إلى مياه نهر النيل وشدد على اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة لمصر والسودان وإثيوبيا. وناقش الرئيسان التزامهما بدعم الخطط الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر وإخراج كافة القوات العسكرية وغير النظامية الأجنبية من ليبيا. كما أكدا دعمهما لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز سيادة العراق واستقلاله الكامل. وشدد الرئيس بايدن على أهمية الحوار البناء بشأن حقوق الإنسان في مصر، وأعاد الرئيسان التأكيد على التزامهما بالشراكة القوية والمثمرة بين البلدين".