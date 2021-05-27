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مخبأة بالأحشاء.. السعودية تحبط محاولة تهريب 140 كبسولة كوكايين

الشرق الأوسط
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الصورة التي نشرتها الهيئة السعودية عن محاولة تهريب الـ140 قرص كوكايين
Credit: @zatca_sa

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الجمارك السعودية، مساء الأربعاء، عن احباطها لمحاولة تهريب مخدرات من نوع كوكايين حاول المهربات اخفاءها داخل أحشائهما.

جاء ذلك في تغريدة للجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على صفحتها بتويتر، حيث نشرت صورة لأكياس المخدرات، بتعليق قالت فيه: "أحبطت الهيئة محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهم قادمين من الخارج".

ويذكر أن السلطات السعودية تنشر بصورة دورية كاشفة عن احباط محاولات تهريب مخدرات لعل من أبرزها مؤخرا إعلان "إحباط تهريب 2.4 حبة مخدرات من لبنان كان قد حاول مهربوها إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رُمان".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يُظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

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