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فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية بـ95.1% يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان فوز الرئيس السوري، بشار الأسد، بفترة رئاسية جديدة (ولاية رابعة) بعد أن نال 95.1% من أصوات الناخبين، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجريت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي ثاني انتخابات رئاسية في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، التي خلفت مئات الآلاف من القتلى.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أصدرت بيانًا مشتركًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن الانتخابات "لن تكون حرة ولا عادلة"، وهو ما رد عليه الأسد مشيرا إلى أن قيمة أراء هذه الدول بشان الانتخابات "صفر".

وقال الأسد خلال إدلائه وزوجته، أسماء الأسد، بصوتيهما في الانتخابات بمدينة دوما بالغوطة الشرقية للعاصمة دمشق: "هذا الاستحقاق ورد الفعل الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر، قرار المواطن السوري بيده، بيد الشعب ليس بيد أي جهة أخرى".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول فوز الأسد:

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