فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية بـ95.1% يثير تفاعلا

من الإصلاح إلى الحرب.. كيف كانت رحلة بشار الأسد غير المتوقعة إلى السلطة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان فوز الرئيس السوري، بشار الأسد، بفترة رئاسية جديدة (ولاية رابعة) بعد أن نال 95.1% من أصوات الناخبين، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجريت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي ثاني انتخابات رئاسية في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، التي خلفت مئات الآلاف من القتلى.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أصدرت بيانًا مشتركًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن الانتخابات "لن تكون حرة ولا عادلة"، وهو ما رد عليه الأسد مشيرا إلى أن قيمة أراء هذه الدول بشان الانتخابات "صفر".

وقال الأسد خلال إدلائه وزوجته، أسماء الأسد، بصوتيهما في الانتخابات بمدينة دوما بالغوطة الشرقية للعاصمة دمشق: "هذا الاستحقاق ورد الفعل الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر، قرار المواطن السوري بيده، بيد الشعب ليس بيد أي جهة أخرى".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول فوز الأسد:

مفهوم أن جميع انتخابات #بشار_الأسد وأبيه السابقة مزورة ، ونتائج 90% كانت أقرب لنكتة منها لخبر ، إلا أن الفجور في أرقام نتائج انتخاباته أمس بعد سنين الخراب والإجرام والدم ، بدا فيها وكأنه يخرج لسانه للعالم ، لكنها أعادت الاعتبار للثورة السورية ، وضرورتها وأخلاقياتها أمام الإنسانية

في أميركا اخترعوا التصويت عبر البريد أما في سوريا الأسد فاخترعوا التصويت عبر الواتساب تجلب صور بطاقات العشيرة الأحياء منهم والأموات وتنتخب لهم السيد الرئيس ويستغربون كيف يحصل بشار على 95.1% #لاشرعية_للاسد_وانتخاباته https://t.co/xxvaovnhd1

❌ وكأن السوريين يعشقون صاحب البراميل المتفجرة!! نسبة الحضور في مسخرة الإنتخابات الرئاسية السورية بلغت 78.6% بعدد 14 مليون ناخب من إجمالي 18 مليوناً بشار الأسد حصل علي 13.55مليون صوت!! الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بين ترامب وبايدن حققت أعلي نسبة مشاركة بلغت 66% #سوريا

مفاجأة ... وكده 😉 #بشار_الأسد فاز ب 95.1 % #سوريا كنت شاكك بس متأكد 😀