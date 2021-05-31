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تداول فيديو "لقطة عفوية" بين عادل الجبير وسفير الإمارات بالسعودية

الشرق الأوسط
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الجبير (يمين) باستقبال الشيخ نهيان
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في "لقطة عفوية" بين عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والشيخ نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال الجبير للسفير الإماراتي ولحظة الدخول عبر أحد الأبواب حيث يظهر الجبير مكررا محاولات إدخال الشيخ نهيان قبله لداخل القاعة ورفض الأخير الدخول قبل الجبير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير، الأحد: "استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة".

وأضافت الوكالة السعودية: "تمنى معاليه للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة"، لافتة إلى أن اللقاء حضره "وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت".

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