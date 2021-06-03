نقاش بين ولي عهد السعودية ووزير الدفاع الأمريكي باتصال هاتفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ناقشا فيها عدة مواضيع.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، في بيان وصل CNN نسخة منه: "تحدث وزير الدفاع لويد ج. أوستن الثالث عبر الهاتف مع نظيره السعودي صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم 2 حزيران/يونيو، وذلك للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها وشعبها".

وأضاف كيربي في بيانه: "ناقش الوزيران الأمن الإقليمي، وبخاصة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن. وشكر الوزير أوستن ولي العهد على العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ لإنهاء الحرب في اليمن".

وأشار أوستن إلى "النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية مؤخرا في إحباط هجمات الحوثيين على المملكة وتطرق إلى الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات المملكة. تمثل السعودية ركيزة مهمة في هيكل الأمن الإقليمي ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بضمان حقها في الدفاع عن نفسها"، وفقا لبيان الخارجية.