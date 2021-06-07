والدة "إسرائيلي أسير" ترد على تسجيل صوتي نسبته حماس له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت والدة افيرا منغيستو أن يكون الصوت الذي في التسجيل الصوتي المنسوب له والذي بثته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هو لابنها.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، حيث ذكرت: "في وقت تطرح فيه إسرائيل صفقة التبادل خلال المحادثات مع الوسطاء بشأن إعادة اعمار قطاع غزة، نشرت حركة حماس تسجيلا صوتيا تقول انه للمواطن الإسرائيلي المحتجز لديها افيرا منغيستو وهو يعرب فيه عن أمله في التحرر. وأوضحت والدته اغرناش منغيستو ان هذا الصوت ليس لابنها".

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت التسجيل ضمن برنامج "ما خفي أعظم" الأحد، ذكرت فيه: "يقول الجندي الأسير -الذي تم إخفاء اسمه في التسجيل- إنه يموت ’كل يوم من جديد، وآمل أن أكون قريبا في حضن عائلتي‘".

وتتداول تقارير إعلامية عن وجود عدد من الإسرائيليين الأسرى لدى حماس وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار المهتمين بالشأن السياسي الإسرائيلي إلى احتمال إعلان حكومة جديدة بقيادة زعيم حزب يمينا اليميني الإسرائيلي، نفتالي بينيت الذي دعا رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إلى تحديد موعد التصويت لتشكيل الحكومة الأربعاء المقبل.