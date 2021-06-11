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الكويت تعدّل أوقات الدخول عبر الحدود البرية ابتداء من الأحد

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لنقطة حدودية إلى الكويت
Credit: AHMAD AL-RUBAYE/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تعديل أوقات الدخول عبر حدودها البرية أمام المسافرين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر أن الأوقات هي من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وذكرت الداخلية الكويتية أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولا عند رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة".

وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين "ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع".

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