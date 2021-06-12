دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، إتاحة تمديد تأشيرات الزيارة بصورة آلية ودون مقابل مالي من الدول التي تم إعلان تعليق القدوم منها.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية، وذكر فيه: "في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا؛ أطلقت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م".

وأضاف البيان: "يمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة.."

وقدمت الخارجية الرابط التالي للاستفادة من هذه الخدمة:

‏https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa