دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية عن فرض غرامات تتجاوز 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين بسبب مخالفتهم الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا ونظام الإعلام المرئي والمسموع، خلال حفل تدشين منتج تجميلي.

وقالت الهيئة السعودية العامة للإعلام المرئي والمسموع إنه تم "ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي، مواطنين ومقيمين، مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضور حفل تدشين منتج تجميلي".

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "تم مجموعة تجارية، وهي شركة تابعة لشخص واحد، وصدر بحقها غرامة بلغت قيمتها 400 ألف ريال".

وتابعت بالقول إنه "صدرت بحق 12 شخصا، مخالفات تتراوح بين 50 و300 ألف ريال، وهم 7 من المقيمين و5 من المواطنين"، موضحة أن إجمالي قيمة المخالفات بلغ 3 ملايين و50 ألف ريال.

وذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن "المخالفات المرصودة تضمنت دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي".