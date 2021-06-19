أردوغان ينشر فيديو تجربة صاروخ تركي مضاد للسفن استهدف سفينة حقيقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو من تجربة لصاروخ تركي مضاد للسفن بتجربة وصفها بـ"الناجحة" ضد سفينة حقيقية وضعت كهدف خلال التجربة.

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷 Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. https://t.co/XVPXhTGgTI

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول على لسان أردوغان قوله إن "الصاروخ المحلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، وأنه لأول مرة تم وضع سفينة كهدف لصاروخ ’أطمجه‘ محققا إصابة كاملة".

وأضاف أردوغان في تغريدته وفقا لما ترجمته الأناضول أن "السيف الفولاذي للوطن الأزرق -صاروخ أطمجه- تمكن من إصابة سفينة لأول مرة كهدف له، قبل إدراجه ضمن ترسانة الأسلحة اليوم.. نبارك لقواتنا المسلحة والبحرية".

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi’nin TCG KINALIADA korvetinden takip ettiği ATMACA füzesinin su üstü hedefi tam isabetle vurduğu anlara ilişkin görüntüler…🇹🇷 https://t.co/L70lwVAs6r

من جتها نشرت وزارة الدفاع التركية أيضا على صفحتها الرسمية بتويتر مقطع فيديو حول هذه التجربة.