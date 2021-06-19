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أردوغان ينشر فيديو تجربة صاروخ تركي مضاد للسفن استهدف سفينة حقيقية

الشرق الأوسط
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من التجربة الصاروخية التي نشرتها القوات التركية
Credit: @tcsavunma

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو من تجربة لصاروخ تركي مضاد للسفن بتجربة وصفها بـ"الناجحة" ضد سفينة حقيقية وضعت كهدف خلال التجربة.

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول على لسان أردوغان قوله إن "الصاروخ المحلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، وأنه لأول مرة تم وضع سفينة كهدف لصاروخ ’أطمجه‘ محققا إصابة كاملة".

وأضاف أردوغان في تغريدته وفقا لما ترجمته الأناضول أن "السيف الفولاذي للوطن الأزرق -صاروخ أطمجه- تمكن من إصابة سفينة لأول مرة كهدف له، قبل إدراجه ضمن ترسانة الأسلحة اليوم.. نبارك لقواتنا المسلحة والبحرية".

من جتها نشرت وزارة الدفاع التركية أيضا على صفحتها الرسمية بتويتر مقطع فيديو حول هذه التجربة.

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