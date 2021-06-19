بعد الإعلان عن فوزه برئاسة إيران.. من هو إبراهيم رئيسي؟

مع اقتراب الحسم.. هل تشهد سياسة إيران تغييرًا جذريًا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نددت إسرائيل بانتخاب إيران لإبراهيم رئيسي، ووصفته بأنه "أكثر رؤساء البلاد تطرفا حتى الآن".

وحذرت من تفانيه في تطوير البرنامج النووي الإيراني، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور هايات، في بيان نُشر على تويتر يوم السبت.

وكتب المتحدث على تويتر: "لقد ندد المجتمع الدولي بحق جزار طهران، إبراهيم رئيسي، لدوره المباشر في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لأكثر من 30 ألف شخص".

وأضاف المتحدث: "كشخصية متطرفة ملتزمة بالتقدم السريع لبرنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير قلقًا شديدًا بين المجتمع الدولي".

واعتبر المتحدث أنه "يجب، أكثر من أي وقت مضى، وقف برنامج إيران النووي على الفور، والتراجع عنه بالكامل، والتوقف إلى أجل غير مسمى. يجب تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومواجهة حملتها الإرهابية العالمية بقوة من قبل تحالف دولي واسع".

وقال هايات: "بعد أن أملى المرشد الأعلى فعليًا على الجمهور الإيراني من يختارونه، انتخب أقل من 50٪ من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسًا متطرفًا حتى الآن".