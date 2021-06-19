تداول فيديو تحرش بطفل وإيذائه في السعودية.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالتحرش بطفل في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية، أعادت نشر مقطع الفيديو مموها على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات، مؤكدة إلقاء القبض على الشخص.

من جهته قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرش شخص بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه".

وتابع المتحدث الأمني السعودي أن الشخص المضبوط "مواطن في العقد الثاني من العمر، فيما تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة".