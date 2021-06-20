دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، رسالة خطية، من الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، الرسالة نيابة عن الوزير الأمير فيصل بن فرحان، وذلك خلال استقباله مساعد الرئيس الفلبيني للشؤون الخارجية روبرت أريك بورج، في ديوان الخارجية بالرياض، اليوم.

كانت CNN Philippines قالت إن مساعد الرئيس الفلبيني، الذي عينه دوترتي مبعوثًا خاصًا إلى السعودية، هو من نقل رسالته إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تؤكد على أهمية الشراكة بين البلدين.

ومن بين المهام المُوكلة للمبعوث الفلبيني الخاص لدى السعودية تعزيز العلاقات، ودفع إصلاح ظروف العمل، وضمان رفاهية الفلبينيين في المملكة، حسبما نقلت CNN Philippines عن مكتب عمليات الاتصالات الرئاسية.

كما سيلتقي المبعوث مسؤولي سفارة الفلبين في الرياض والقنصلية العامة لبلاده في جدة للإشراف على إعادة الفلبينيين المتضررين من جائحة كوفيد – 19.

ويشار إلى أن هذا هو التعيين الثاني لبورج كمبعوث خاص بعد تعيينه من قبل مبعوثًا للبحرين والسعودية وتونس في 2019.

في نهايات مايو/ أيار الماضي، قررت الفلبين تعليق إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، بعد الحديث عن تحميل الفلبينيين تكلفة فحوص فيروس كورونا عند وصولهم إلى المملكة.

ويشكل العمال الفلبينيون في السعودية نحو 23.8% من إجمالي العمالة الفلبينية بالخارج (2.2 مليون)، حسب تقدير للهيئة الفلبينية للإحصاءات في فبراير/ شباط 2018.