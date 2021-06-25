مصر تقبض على "نائب الجن والعفاريت" وهذا ما ضبطته بحوزته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إلقاءها القبض على علاء حسانين الشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

جاء ذلك في تقرير نشره التلفزيون المصري الرسمي، وذكر فيه أن الأجهزة الأمنية ضبطت "كميات من الاثار بحوزة المتهمين وأماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر اثريه تم استخراج الاثار منها".

وأضاف: "أسفر ذلك عن ضبط عدد 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة.."

وتابع التلفزيون المصري في تقريره: "كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين في التنقيب عن الأثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق".