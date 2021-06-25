قلّده الأسد وسام الاستحقاق لدوره كقائد عسكري.. من هو علي أصلان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قلّد الرئيس السوري، بشار الأسد، الخميس، رئيس هيئة الأركان السابق، العماد علي أصلان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة "تقديراً لدوره كقائد عسكري وبطولاته كمقاتل مقدام وضابط بارع في ساحات المواجهة وعطائه المتواصل لوطنه على مدى سبعة عقود من الزمن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ووفقا للوكالة السورية فإن أصلان "أحد أبرز قادة الجيش العربي السوري، من مواليد العام 1932، شغل عدة مناصب عسكرية منها قائد القوات السورية العاملة في لبنان، ورئيس هيئة الأركان العامة في سورية، ثم مستشار في رئاسة الجمهورية سنة 2003 وحتى اليوم".

وتابعت الوكالة في تقريرها أن أصلان "انتسب للكلية الحربية سنة 1952، وكان أحد أهم القادة البارزين في حرب تشرين التحريرية عام 1973، وساهم بشكل كبير في تحقيق النصر آنذاك".

وأضافت: "خلال توليه منصب نائب رئيس هيئة الأركان تصدت القوات المسلحة لجماعات الإخوان المسلمين في سورية، والاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وكان لها الدور الأساس في معركة توحيد بيروت عام 1990، ألّف العديد من الكتب العسكرية المهمة التي تُدرس اليوم ووضع العديد من النظريات العسكرية التي أثبتت جدواها خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري ضد العدو الإسرائيلي وضد الإرهاب".