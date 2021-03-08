توب 5: رسالة من الملك سلمان لأمير قطر.. وبشار الأسد وزوجته أصيبا بكورونا

من رسالة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير قطر التي حملها وزير خارجية السعودية، وإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا، وحديث البابا فرنسيس عن لقائه مع المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، واستعداد تركيا لفتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج، وصولا إلى المقابلة المنتظرة للأمير هاري وميغان ماركل.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للصحفيين على متن الطائرة البابوية العائدة من العراق إن زيارته مع المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، كانت "مفيدة لروحه" و"خطوة أولى" نحو توثيق العلاقة مع المسلمين الشيعة.