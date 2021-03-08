توب 5: رسالة من الملك سلمان لأمير قطر.. وبشار الأسد وزوجته أصيبا بكورونا

من رسالة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير قطر التي حملها وزير خارجية السعودية، وإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا، وحديث البابا فرنسيس عن لقائه مع المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، واستعداد تركيا لفتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج، وصولا إلى المقابلة المنتظرة للأمير هاري وميغان ماركل.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أمير قطر يستقبل وزير خارجية السعودية ويتسلم رسالة من الملك سلمان

استقبل أمير الشيخ تميم بن حمد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وذلك خلال استقبال الأخير في مكتبه بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، الاثنين.



الرئاسة السورية تعلن إيجابية فحص كورونا للرئيس بشار وزوجته

أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، إيجابية نتيجة فحص فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" للرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته.



البابا فرنسيس يوضح انطباعه عن السيستاني.. ويكشف عن الدولة التي سيزورها بالشرق الأوسط

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للصحفيين على متن الطائرة البابوية العائدة من العراق إن زيارته مع المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، كانت "مفيدة لروحه" و"خطوة أولى" نحو توثيق العلاقة مع المسلمين الشيعة.



تركيا: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج "ومن يمشى لنا خطوة نمشي له خطوتين"

قال مسؤولون أتراك إن أنقرة مستعدة لـ"فتح فصل جديد" مع مصر ودول الخليج، وطي صفحة الخلاف القائم معها منذ سنوات.



هاري وميغان يتحدثان عن علاقتهما المثيرة للجدل مع العائلة الملكية

في المقابلة التي طال انتظارها لأوبرا وينفري مع دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ميركل، كشف الزوج عن علاقتهما المثيرة للجدل مع العائلة الملكية البريطانية.