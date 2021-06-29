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وزير خارجية إسرائيل يصل أبوظبي في اول زيارة له بمنصبه

الشرق الأوسط
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وصول يائير لابيد إلى أبوظبي
Credit: @IsraelArabic

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعاد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر مقطع فيديو على صفحة "إسرائيل بالخليج" (الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج والمكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول)، للحظة وصول لابيد ونزوله من الطائرة.

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية صورا من الاستقبال الرسمي للابيد بتعليق قالت فيه: "وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وصل إلى الإمارات في زيارة تعكس لحظة تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي. لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي.."

والقت إسرائيل بالعربية الضوء على أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيقوم خلال الزيارة "بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي".

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