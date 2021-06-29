وزير خارجية إسرائيل يصل أبوظبي في اول زيارة له بمنصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

لحظة وصول وزير الخارجية الاسرائيلي الى ابوظبي 🇮🇱🇦🇪https://t.co/ekgGisRQ9w

وأعاد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر مقطع فيديو على صفحة "إسرائيل بالخليج" (الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج والمكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول)، للحظة وصول لابيد ونزوله من الطائرة.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وصل إلى الإمارات في زيارة تعكس لحظة تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي. لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي. خلال الزيارة سيفتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي. https://t.co/omzC5iZ5Ke

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية صورا من الاستقبال الرسمي للابيد بتعليق قالت فيه: "وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وصل إلى الإمارات في زيارة تعكس لحظة تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي. لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي.."

والقت إسرائيل بالعربية الضوء على أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيقوم خلال الزيارة "بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي".