وفاة انسي ساويرس والد 3 من أغنى رجال الأعمال بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الملياردير المصري انسي نجيب ساويرس عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما أكد مقربون من العائلة لـCNN بالعربية، على أن يتم تحديد موعد الجنازة لاحقا واقتصار العزاء على الأسرة و المقربين.

و"انسي" والد 3 من أغنى رجال الأعمال بمصر، وهم، نجيب وسميح وناصف ساويرس الذين يقودون شركات المجموعة، وتقدر ثروته بـ1.2 مليار دولار العام 2017.

ولد انسي في سوهاج لعائلة قبطية، حصل على بكالوريوس في علوم الهندسة من جامعة القاهرة عام 1950، وفقا لبعض تقارير محليه كانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها " انسي ولمعي" نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

عام 1961 أممت الشركة جزئيا ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966. عمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات، وفقا لويكيبيديا.

في عام 1976 أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية. في الثمانينات والتسعينات، توسع نشاط الشركة ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.