سيناتور لـCNN بعد استهداف قوات أمريكية بسوريا: نقوم بضربات استباقية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السيناتور، مارك وارنر، رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة للكونغرس الأمريكي إن للولايات المتحدة الأمريكية الحق والضرورة للدفاع عن قواتها، مؤكدا على أنه أخطر بتنفيذ عدد من الضربات الاستباقية.

جاء ذلك في مقابلة لوارنر مع الزميل جاك تابر على CNN حيث قال: "الولايات المتحدة الأمريكية من الطبيعي لها الحق والضرورة لحماية أي من قواتنا من المخاطر، تم اخطاري اليوم كرئيس اللجنة الاستخباراتية (التابعة للكونغرس) بأننا نقوم ببعض الضربات الاستباقية ضد بعض هذه الميليشيات المدعومة من إيران، ومن الواضح أن هذه منطقة خطرة.."

وتابع قائلا: "أتوقع من الرئيس والقادة الموجودون على الأرض سيتخذون الخطوات المناسبة وأنا مسرور بأنه حتى الآن هناك تقارير عن عدم وقوع ضحايا.. ولمن قدرة الأشخاص السيئون بالاستمرار بتطوير استخداماتهم للطائرات المسيرة أو الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تضايق أو تؤدي قواتنا هو تهديد مستمر".

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، قد أكد تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات صاروخية متعددة، نافيًا وجود إصابات.

وقال الكولونيل واين ماراتو، في تغريدة عبر تويتر يوم الاثنين: "في حوالي الساعة 7:44 مساءً بالتوقيت المحلي، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجمات بصواريخ متعددة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار"، مضيفا: "سنقدم تحديثات عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات".