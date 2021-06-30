دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر حساب رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، صورة لابنة الأخير تتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

إبنة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ميخال بينيت، تلقت اليوم جرعة التطعيم الأولى ضد فيروس كورونا. https://t.co/G6xfeaLjFG

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية على تويتر، ذاكرا بتعليق: " إبنة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ميخال بينيت، تلقت اليوم جرعة التطعيم الأولى ضد فيروس كورونا".

رئيس الوزراء بينيت يدعو جميع الشابات والشبان في دولة إسرائيل إلى تلقي تطعيم كورونا وقال: "حطمنا امس رقمًا قياسيًا حيث تلقى التطعيم 18000 مواطن إسرائيلي، مما يشكل زيادة بنسبة 500% حققناها في غضون بضعة أيام. من الضروري تلقي التطعيم حالا". https://t.co/CeXX741ghh

وفي تغريدة منفصلة نشرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة، الثلاثاء، قالت فيها: " رئيس الوزراء بينيت يدعو جميع الشابات والشبان في دولة إسرائيل إلى تلقي تطعيم كورونا".

ونقلت التغريدة على ليان نفتالي قوله: "حطمنا أمس رقمًا قياسيًا حيث تلقى التطعيم 18000 مواطن إسرائيلي، مما يشكل زيادة بنسبة 500% حققناها في غضون بضعة أيام. من الضروري تلقي التطعيم حالا".