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صورة لابنة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت تتلقى لقاح كورونا والأخير يدعو الشباب لتلقي اللقاح

الشرق الأوسط
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نفتالي بينيت
Credit: AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر حساب رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، صورة لابنة الأخير تتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية على تويتر، ذاكرا بتعليق: " إبنة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ميخال بينيت، تلقت اليوم جرعة التطعيم الأولى ضد فيروس كورونا".

وفي تغريدة منفصلة نشرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة، الثلاثاء، قالت فيها: " رئيس الوزراء بينيت يدعو جميع الشابات والشبان في دولة إسرائيل إلى تلقي تطعيم كورونا".

ونقلت التغريدة على ليان نفتالي قوله: "حطمنا أمس رقمًا قياسيًا حيث تلقى التطعيم 18000 مواطن إسرائيلي، مما يشكل زيادة بنسبة 500% حققناها في غضون بضعة أيام. من الضروري تلقي التطعيم حالا".

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