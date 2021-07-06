بعد نداء حسان دياب.. محمد البرادعي يطالب بتحرك عربي لإنقاذ لبنان

خبير اقتصادي لبناني لـCNN: تقرير البنك الدولي يعني أن لبنان أصبح في القعر وليس في حالة انهيار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الثلاثاء، عن ألمه بسبب قرب "انهيار" لبنان، مطالبا بالتدخل السريع لإنقاذ الموقف في هذا البلد.

وكتب البرادعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مؤلم ان أرى جزءا غاليًا من وطننا ينهار ونحن في موقف المتفرج، آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسها"، حسب قوله.

وأضاف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "قمة عربية في بيروت "للتوفيق" بين القوى المتناحرة؟ مساعدات انسانية مباشرةً للشعب؟ لا أعلم مايمكن عمله تحديدًا ولكني على يقين أن هناك الكثير الذي يمكن عمله إذا أردنا"، على حد تعبيره.

وكان قد أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، نداء استغاثة للدول الإقليمية وللمجتمع الدولي للتدخل من أجل إنقاذ لبنان من "أنفجار اجتماعي وشيك".