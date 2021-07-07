أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سيلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأمير السعودي خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، في وزارة الخارجية، بحسب مصدر مطلع على الاجتماع المزمع.

كان هذا الاجتماع موضوع نقاش داخلي في الوزارة ويأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الأمير خالد في البنتاغون والبيت الأبيض أمس مع مسؤولي إدارة جو بايدن، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

لم يكن الاجتماع مدرجًا في جدول بلينكن العام، ولم يعلن البيت الأبيض مسبقًا عن زيارة الأمير خالد لواشنطن. كما سيلتقي بمسؤولين آخرين في وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم (بالتوقيت الشرقي).

والأمير خالد هو أعلى مسؤول سعودي يزور واشنطن منذ الإعلان عن تقرير المخابرات الأمريكية الذي وجد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولاً عن الموافقة على عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

سوليفان "شدد على أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة" خلال لقائهما أمس، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مقتل جمال خاشقجي قد تم تناوله على وجه التحديد في الاجتماع.

كانت هناك بعض الضغوط على الإدارة الأمريكية لحث السعوديين على تقديم سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد، إلى العدالة، الذي ورد اسمه في التقرير في وقت سابق من هذا العام من قبل مديرة الاستخبارات الوطنية. ولم تقدم وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي أي تفاصيل عند سؤالهما عما إذا كان خاشقجي وسعود القحطاني قد تم تناولهما - أو سيتم تناولهما - في الاجتماعات.

حصل السعوديون على مجموعة واسعة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي بايدن هذا الأسبوع، حيث خططت إدارة بايدن لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا، مثل الحرب المستمرة في اليمن والتطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل، وفقًا لمصدرين مطلعين على الخطط.

لقد طرحت الزيارة بعض التحديات. داخليًا، هناك بعض مسؤولي الخارجية الأمريكية الذين يشعرون بالإحباط لأن الأمير خالد حصل على الكثير من الاجتماعات. في الليلة الماضية، ألغى السعوديون مأدبة عشاء مع مسؤولي إدارة بايدن في مقر إقامة السفير السعودي في العاصمة قبل ساعات فقط، وفقًا لمصدر مطلع على العشاء المخطط له.

وقال المصدر إن السعوديين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين أنه يتعين عليهم إجراء مكالمات إلى الرياض قبل الاجتماعات في وزارة الخارجية اليوم. ولم ترد السفارة السعودية على سؤال CNN حول العشاء الملغي أو خطط لقاء بلينكن اليوم.