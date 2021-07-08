بين "اجتماع عظيم" و"جزء من اجتماع".. تفاصيل لقاء خالد بن سلمان وبلينكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بعد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنهما بحثا سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر: "في وزارة الخارجية الأمريكية، أجريت اجتماعًا عظيمًا مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وناقشنا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبحثنا آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز تقوية العلاقات السعودية الأمريكية".

وأضاف: "كما التقيت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند لبحث التنسيق بين بلدينا، ومناقشة فرص التعاون في العديد من القضايا".

At the @StateDept I had a great meeting with U.S Secretary of State @SecBlinken to discuss the strategic Saudi-US partnership, review the latest developments in the region, and explore ways to strengthen Saudi-US ties.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن نولاند والمستشار ديريك شوليت اجتمعا مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في واشنطن لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي ودعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها من الهجمات عبر الحدود، وتحسين حقوق الانسان".

وأضاف البيان: "انضم وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى المجموعة في جزء من الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية في اليمن، والحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني، وقضايا ثنائية رئيسية أخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان".