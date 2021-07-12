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الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين أحدهما قتل مصريًا

الشرق الأوسط
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الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين أحدهما قتل مصريًا
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين، بعد إدانتهما بالقتل في قضيتين منفصلتين بالقصيم وأبها، حيث قتل أحدهما مواطنًا سعوديًا فيما قتل الآخر مقيمًا مصري الجنسية.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان، إنه تم تنفيذ حكم "القتل قصاصًا" بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، موضحة أن الجاني سعودي الجنسية وأقدم على طعن المجني عليه المصري الجنسية 3 طعنات بسكين أدت لموته.

وفي بيان آخر، قالت الداخلية السعودية إنه تم تنفيذ حكم "القتل قصاصًا" على مواطن في مدينة أبها بمنطقة عسير بعد إدانته بقتل مواطن بطعنه بسكين في صدره بسبب خلاف بينهما.

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وذكرت الداخلية السعودية أنها تعلن عن تنفيذ تلك الأحكام "لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، محذرة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

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