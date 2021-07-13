بغداد، العراق (CNN)-- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر حريق هائل حريق في مستشفى بمدينة الناصرية جنوب شرق العراق، مخصص لعلاج مصابي كورونا، فيما رجح مسؤولون أن يكون الحريق ناجم عن انفجار اسطوانات أكسجين في وحدة العناية المركزة.

وقال المتحدث باسم إدارة الصحة المحلية الدكتور عمار الزاملي، لشبكة CNN، إن 41 شخصًا على الأقل قتلوا في حريق المستشفى بمدينة الناصرية، وأصيب خمسة آخرون على الأقل بجروح خطيرة، وذلك في حصيلة أولية.

وأضاف الزاملي أنه من المعتقد أن الحريق بدأ ليل الاثنين بالتوقيت المحلي بعد انفجار اسطوانات الأكسجين في وحدة العناية المركزة التي تعالج مرضى كوفيد -19.

وتابع الزاملي بالقول إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق الكبير الذي اندلع في مستشفى الحسين بالمدينة بمساعدة العاملين الصحيين ومتطوعي الحي".

ولم يتمكن الزاملي ومسؤولو الصحة الآخرون من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المستشفى عند اندلاع الحريق. وكان مستشفى الحسين قد تم إعداده لعلاج مرضى فيروس كورونا في بداية الوباء ولديه وحدات حجر صحي في الموقع.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قُتل 82 شخصًا على الأقل في حريق هائل في مستشفى بالعاصمة العراقية بغداد، وكان ذلك الحريق قد اندلع بعد انفجار اسطوانات الأكسجين في وحدة الرعاية المركزة لمرضى كورونا.