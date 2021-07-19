خارجية إيران: مستعدون لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن استعداد بلاده لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا، في إطار الاتفاق الانساني مع الجانبين لإطلاق سراح 10 سجناء من جميع الاطراف.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، حيث قال: "من المدهش ان الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء.. محادثات فيينا تناولت الى جانب الاتفاق النووي، الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف، وأن إيران مستعدة حتى هذه اللحظة لتطبيق هذا الاتفاق".

وذكر تقرير الوكالة الإيرانية أن "تصريحات وزارة الخارجية أتت بعد ساعات من تغريدة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد أن محادثات فيينا ستستأنف بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران".

ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية نفت التوصل لاتفاق حول إطلاق سراح سجناء مع إيران، موجهة انتقادات للتصريحات التي أدلى بها عراقجي، والتي قال فيها: "على اميركا وبريطانيا ان تدركا هذا الموضوع والتوقف عن الربط بين تبادل إنساني - جاهز للتنفيذ – والاتفاق النووي.. جعل التبادل (تبادل السجناء) رهينة أهداف سياسية سيؤدي إلى خسارة التبادل وكذلك الاتفاق"، لافتا إلى أن "يمكن إطلاق سراح عشرة سجناء من جميع الأطراف غدا إن أوفت اميركا وبريطانيا بالتزاماتهما في الاتفاق".