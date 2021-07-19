أمير قطر يهاتف الملك سلمان وولي عهد السعودية للتهنئة بعيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى أمير قطر، الشيخ تمام بن حمد آل ثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي ذكرت أن الملك سلمان "بادله التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء".

وأضافت الوكالة السعودية في تقر يرها أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضافت: "وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات".