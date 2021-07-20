العاهل الأردني ينشر صورة وتعليق بعد لقاء بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، صورة من لقائه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الزيارة التي يقوم لها للولايات المتحدة الأمريكية برفقة ولي عهده الأمير الحسين.

أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية. أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار https://t.co/abVymJ7P4o

جاء ذلك في تغريدة نشرت صفحة الملك عبدالله على تويتر، حيث قال في تعليق: "أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية. أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".

من جهته نشر بايدن مقطع فيديو من زيارة العاهل الأردني، على الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي في فيسبوك.

وقال بايدن في تعليق على مقطع الفيديو: "التقيت اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن للتعبير عن امتناني لصداقته الراسخة والتشاور معه حول مجموعة من التحديات والفرص في الشرق الأوسط. إن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن لا تقل أهمية عن أي وقت مضى".