صحيفة فرنسية: حكومة المغرب وضعت رقم ماكرون على قائمة "بيغاسوس" للتجسس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت صحيفة "Le Monde" الفرنسية مقالا، الثلاثاء، ادعت فيه أن الحكومة المغربية وضعت هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قائمة أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس.

وقال مصدر في قصر الإليزيه لـCNN: "إذا ظهر أن المعلومات الواردة في هذا المقال حقيقية، سيكون الأمر جديا جدا، ما كشفته الصحافة قيد التحقق"، حسب قوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة التي وضعها جهاز الاستخبارات المغربي تضم رقم رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، وزوجته و14 شخصا آخرين من أعضاء الحكومة الفرنسية.

وقالت "Le Monde" إنها لا يمكنها تأكيد ما إذا تم اختراق هذه الأرقام عبر برنامج التجسس، لكنها ادعت أن الفحوصات أثيبتت أن هاتف وزير البيئة الفرنسي، فرانسوا دي بوغي، "حملت خطوات تمهيدية لهجوم عبر بيغاسوس".

ورفض متحدث باسم فيليب والذي يشغل الآن منصب عمدة مدينة "La Havre" التعليق على ما ورد في تقرير الصحيفة.

وكانت قد أصدرت الحكومة المغربية بيانا الإثنين، في وقت سابق لما نشرته الصحيفة الفرنسية أكدت فيه أنها "تدين بشكل كامل هذه الادعاءات الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة"، وأنها لم تستحوذ على برنامج بيغاسوس من أجل التنصت على مكالمات هاتفية.

يذكر أن تقريرا كشف أن 37 هاتفا ذكيا تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومدراء تنفيذيين على صلة بالإعلامي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، تم استهدافها "بأنظمة تجسس من الدرجة العسكرية" ترخصها شركة إسرائيلية لحكومات وذلك وفقا لتحقيق اتحاد لوسائل الإعلام بما فيها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل المعلومات التي نشرت حول التحقيقات المتعلقة ببرنامج بيغاسوس.