دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستسعى للحصول على اعتراف واسع حول العالم بدولة "قبرص التركية" بأسرع وقت ممكن، في حين نفذت المقاتلات التركية عروضا عسكرية فوق الجزء التركي من جزيرة قبرص.

وقال أردوغان خلال تهنئته أعضاء حزب العدالة والتنمية بمناسبة عيد الأضحى: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل دولة قبرص التركية تحظى باعتراف واسع النطاق بأسرع ما يمكن"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "أصبح المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك على طاولة المفاوضات الدولية هو الاعتراف بوضعهم كدولة ذات سيادة"، على حد تعبيره.

وتابع أردوغان قائلا: "أما جميع المقترحات الأخرى فقد فقدت صلاحيتها"، وفقا للوكالة التركية.

وفي الوقت الذي يعمل فيه أردوغان على نيل قبرص التركية اعتراف دولي، نفذت مقاتلات "F-16" التركية عروضا عسكرية فوق القسم التركي من قبرص احتفالا بالذكرى الـ47 لما يُعرف بـ"عملية السلام" التي رعتها تركيا عام 1974.

وذكرت وكالة الأناضول أن المقاتلات التركية رسمت "الهلال والنجمة" خلال عروضها العسكرية، وفق مقطع نشرته وزارة الدفاع التركية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.