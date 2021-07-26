دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، أنه يمتلك الضمانات الخارجية المطلوبة لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وذلك بعد حصوله على 72 صوتا نيابيا كانت كافية لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا للصحفيين: "أحتاج لثقة الشعب نحن بوضع صعب جدا ولكن ستنجح المهمة إن وقفنا يدا بيد"، وأضاف قائلا: "أنا لوحدي لا أملك العصا السحرية".

وأضاف رئيس الوزراء المكلف قائلا: "أنا مطمئن لأنني لو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لم أكن لأقدم على هذا الأمر"، وأردف: "أنا واثق من تشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس ومهمتها تنفيذ المبادرة الفرنسية"، حسب قوله.

وكانت قد أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة عن تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 72 صوتا في حين رفض 42 نائبا التصويت لأحد وصوت نائب واحد لسياسي آخر.

ودعمت الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تكليف رجل الأعمال اللبناني بمهمة تشكيل الحكومة، ومنها تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل في حين لم يحصل على دعم التيار الوطني الحر، برئاسة جبران باسيل، وحزب القوات اللبنانية، برئاسة سمير جعجع.

وكان قد شغل ميقاتي منصب رئيس الحكومة عام 2005 وتولى المنصب نفسه بين عامي 2011 و2013.