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السعودية.. تعويم السفينة الحربية "جلالة الملك جازان".. هذه مواصفاتها

الشرق الأوسط
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من مراسم تعويم جلالة الملك جازان
Credit: @modgovksa

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عومت القوات البحرية السعودية، الأحد، السفينة الحربية "جلالة الملك جازان" وهي السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو من مراسم التعويم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتتميز سفن مشروع السروات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية بكونها تتضمن "أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم، وأن سفن مشروع السروات تُعَد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومُشبِّهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل".

وذكر التقرير أنه "سيتم تزويد سفينة جلاله الملك جازان وكافة السفن الأخرى التابعـة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي 100% تحت اسـم حـزم تم تطويره بأيدٍ وطنية وفريق عمل متكامل كجـزء مـن مهمـة شـركة سـامي نافانتيا ضـمن مشـروع أفـانتي 2200".

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