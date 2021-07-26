السعودية.. تعويم السفينة الحربية "جلالة الملك جازان".. هذه مواصفاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عومت القوات البحرية السعودية، الأحد، السفينة الحربية "جلالة الملك جازان" وهي السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.

#فيديو_الدفاع قائد #القوات_البحرية_الملكية_السعودية يرعى مراسم تعويم سفينة جلالة الملك "#جازان" بمملكة #إسبانيا. https://t.co/6S4JcLthJa

ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو من مراسم التعويم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتتميز سفن مشروع السروات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية بكونها تتضمن "أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم، وأن سفن مشروع السروات تُعَد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومُشبِّهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل".

قائد #القوات_البحرية_الملكية_السعودية يرعى مراسم تعويم سفينة جلالة الملك "#جازان" بمملكة #إسبانيا. https://t.co/q3YjRNUGip

وذكر التقرير أنه "سيتم تزويد سفينة جلاله الملك جازان وكافة السفن الأخرى التابعـة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي 100% تحت اسـم حـزم تم تطويره بأيدٍ وطنية وفريق عمل متكامل كجـزء مـن مهمـة شـركة سـامي نافانتيا ضـمن مشـروع أفـانتي 2200".