دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحال القضاء المصري، الثلاثاء، إحالة بهاء كشك "الذراع اليمنى" لهشام عشماوي والذي رحّل معه من ليبيا بالإضافة إلى متهمين آخرين إلى المفتي لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

جاء ذلك في تقرير نشره التلفزيون المصري، حيث ذكر أنه "تبين من قرار الاحالة أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس، محمد فتحي ’مكني أبو مالك‘، هارب، محمد مرجان الجوهري، حركي ’أبو بكر مرجان المصري‘، هارب في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية.."

وبين التقرير أن الجماعة الإرهابية "تهدف الي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح.."

ولفت التقرير أن المتهمين "تولوا قيادة في الجماعة المسماة ’المرابطون‘ التي تدعوا الي تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات".