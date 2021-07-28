4 نقاط في بيان السعودية حول أحداث تونس.. إليكم ما هي

بعد قرارات قيس السعيد.. هل ستكون نهاية الدمقراطية في تونس؟

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تجمعات أمام البرلمان التونسي بعد ضجة قرارات الرئيس قيس بن سعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، بيانا تطرقت فيه للأوضاع التي تشهدها تونس بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد وكان منها تجميد المجلس النيابي.

#بيان | المملكة تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة https://t.co/Xj4fKHbB1k

نص البيان السعودي على 4 نقاط جاءت كالتالي:

1- تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً.

2- تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.

3- تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.

4- تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر 4 قرارات تتمثل بـ"اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.. تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما.. رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.. تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية".