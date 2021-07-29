هل يعتبر البيت الأبيض ما حدث في تونس انقلابًا؟ شاهد رد ساكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيًا مساء الأحد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، داعيًا إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

وناقش الشيخ تميم بن حمد مع سعيد آخر تطورات الأوضاع في تونس، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

ودعا أمير قطر إلى "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لدعم قطر "تطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس".

ويوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان، ضمن حزمة قرارات منحته المزيد من السلطة.

بينما دعا حزب حركة النهضة إلى حوار وطني للخروج من الأزمة، يوم الثلاثاء، بعد أن وصف إجراءات سعيد بأنها "انقلاب"، وسط أزمة عاصفة في مهد الربيع العربي، تزامنا مع أزمة صحية واقتصادية تشهدها تونس.