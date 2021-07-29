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قرقاش يرد على "كل من يتجرأ على اسم الإمارات"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لقرقاش في أبريل 2021
Credit: IAKOVOS HATZISTAVROU/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على "كل من يتجرأ على اسم الإمارات" قائلا إن الأخيرة في موقع مختلف تسمو فوق الضغائن الصغيرة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "لكل من يتجرأ على اسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة.. الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها".

وفي تغريدة منفصلة الثلاثاء، قال قرقاش: "من واقع تجربتنا في الإمارات، الإنجاز الملموس لخدمة ورفاهية المواطن هو مقياس نجاح النظام السياسي.."

وتابع قائلا: "عوامل النجاح تشمل أمن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه، ومستقبل أسرته وأبنائه، وثقة المواطن في حاضره ومستقبله، ويعزّزها نظام يقوم على القيادة المخلصة، والشفافية، ودولة المؤسسات".

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